В ноябре 2020 года украинцы купили валюты больше, чем продали.

Об этом в Facebook написал глава совета НБУ Богдан Данилишин.

На наличном валютном рынке во второй декаде ноября продажи населением иностранной валюты превышал покупку.

По словам главы совета НБУ, курс гривни на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю обесценился на 0,5% из-за повышенного спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков.

В целом по итогам ноября покупка населением иностранной валюты впервые с начала года преобладала ее продажу – чистая продажа валютной наличности составил около 135 млн долларов США.