Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые за осень зафиксировала уменьшение количества новых случаев COVID-19 в Европе. В организации уверены, что это станет началом глобального уменьшения числа заражений.

Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга в Женеве.

В частности, Гебреисус отметил, что заметное уменьшение заражений связано с тем, что многие европейские страны во второй раз ввели локдаун.

“На прошлой неделе количество новых выявленных случаев по всему миру впервые с начала сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели”, – сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что приближаются Новый год и Рождество. Он призвал всех быть максимально осторожными и сознательными, чтобы не спровоцировать масштабную вспышку вируса в мире.