Вперше за останні 13 років українські лікарі пересадили кістковий мозок дорослій людині від родича.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Пацієнтом став 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття.

У грудні 2020 хлопцеві діагностували важку форму апластичної анемії. Лейкоцити, тромбоцити та гемоглобін були критично знижені: його кістковий мозок не виробляв клітини крові. Єдиним варіантом одужати для нього була трансплантація кісткового мозку.

Донором для Олександра погодився стати його 20-річний брат. Забір клітин відбувся 16 березня 2021 року в Національній дитячій спеціалізованій лікарні ”ОХМАТДИТ”. 17 березня після 13-річної перерви відбулася операція з трансплантації кісткового мозку дорослому пацієнту від донора.

На 36 день після операції, Олександра Цимбалюка виписали з Київського центру ТКМ.