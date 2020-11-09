Covid-19 Украина

обновлено 09.11.2020 в 19:01

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Впервые! Зимний фестиваль Рок Булава в Киеве

12 декабря 2020 в столичном клубе Volume вас ждет фестиваль Рок Булава в новом формате.

Понедельник, 9 ноября 2020, 18:47

Необходимость переноса опен-эйров на следующее лето дала толчок организаторам в поиске возможности провести выступления любимых исполнителей в этом году.

Именно для горячих сторонников, которые всегда приезжают первыми и все три дня ответственно отрываются у Главной сцены, планируется первый зимний фестиваль Рок Булава клубного формата.

На сцену выйдут музыканты, которые неоднократно зажигали сцену и доказывали, что собрать свою аудиторию легко.

Только за один день гости услышат семь групп, а именно:

  • Пасть крокодила – об этой банде не слышал только ленивый, ведь уже не первый год ребята устраивают взрывные сеты на Main stage;
  • GannaBaby. По одной из версий банду идентифицируют как андерграунд-поп, и сами участники коллектива вполне подтверждают это сочетание стилей. Поэтому кто скучает по драйвовому музло и неординарной картинкой на сцене – GannaBaby именно та группа, что не оставит равнодушным;
  • Antisocial Department – харьковская группа с очень творческим и экспериментальным подходом;
  • Стас Ленин Band – это одесский колорит и непрерывный рок-н-ролл от самой гастролирующей группы Украины;
  • Must Have – киевская группа, которая всегда обеспечивает сумасшедший драйв и эмоции благодаря удачному сочетанию стилей рок и гранж;
  • Water’s – представители одесской металл-сцены, выступления которых без сюрпризов не обходятся. Water’s – это профессионально и интересно, это непредсказуемо и искренне!
  • Lemon BITE – черкасская рок-группа, обязательно станет частью неприкрашенных и ярких эмоций.

Поэтому, если хочешь снова почувствовать атмосферу любимого фестиваля – ждем с нетерпением. Но следует поспешить, поскольку концерт проходит с соблюдением дистанции и всех санитарных норм, поэтому количество билетов ограничено. Не забывайте маски и пусть вирусы не помешают нашей встречи!

Теги: булава, Киев, рок, фестиваль

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