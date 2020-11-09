Впервые! Зимний фестиваль Рок Булава в Киеве

Необходимость переноса опен-эйров на следующее лето дала толчок организаторам в поиске возможности провести выступления любимых исполнителей в этом году.

Именно для горячих сторонников, которые всегда приезжают первыми и все три дня ответственно отрываются у Главной сцены, планируется первый зимний фестиваль Рок Булава клубного формата.

На сцену выйдут музыканты, которые неоднократно зажигали сцену и доказывали, что собрать свою аудиторию легко.

Только за один день гости услышат семь групп, а именно:

Пасть крокодила – об этой банде не слышал только ленивый, ведь уже не первый год ребята устраивают взрывные сеты на Main stage;

GannaBaby. По одной из версий банду идентифицируют как андерграунд-поп, и сами участники коллектива вполне подтверждают это сочетание стилей. Поэтому кто скучает по драйвовому музло и неординарной картинкой на сцене – GannaBaby именно та группа, что не оставит равнодушным;

Antisocial Department – харьковская группа с очень творческим и экспериментальным подходом;

Стас Ленин Band – это одесский колорит и непрерывный рок-н-ролл от самой гастролирующей группы Украины;

Must Have – киевская группа, которая всегда обеспечивает сумасшедший драйв и эмоции благодаря удачному сочетанию стилей рок и гранж;

Water’s – представители одесской металл-сцены, выступления которых без сюрпризов не обходятся. Water’s – это профессионально и интересно, это непредсказуемо и искренне!

Lemon BITE – черкасская рок-группа, обязательно станет частью неприкрашенных и ярких эмоций.

Поэтому, если хочешь снова почувствовать атмосферу любимого фестиваля – ждем с нетерпением. Но следует поспешить, поскольку концерт проходит с соблюдением дистанции и всех санитарных норм, поэтому количество билетов ограничено. Не забывайте маски и пусть вирусы не помешают нашей встречи!