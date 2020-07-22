Министерство здравоохранения впервые разрешило пустить болельщиков на стадионы во время футбольных матчей.

Об этом заявил на своей странице в Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Отмечается, что соответствующее решение о допуске болельщиков на стадионы было принято министром здравоохранения Максимом Степановым.

“Болельщики возвращаются на трибуны стадионов! Только что Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля”, – написал Павелко.

Речь идет о футбольных матчах между клубами “Колос” и “Днепр-1”, а также между “Александрией” и “Мариуполем”.

При этом места на стадионах будут заполнены только на 25%, а зрители должны придерживаться карантинных ограничений.

“В случае положительного опыта проведения этих матчей и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе”, – добавил глава УАФ.