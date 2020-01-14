Фильмы стримингового сервиса Netflix в этом году получили рекордное для компании количество номинаций на престижную кинопремию "Оскар".

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Всего у фильмов Netflix 24 номинации – больше чем у других кинокомпаний. Это первый такой случай в истории кинопремии.

“Впервые в истории премии “Оскар” наибольшее количество номинаций получил потоковый сервис”, – отмечается в материале.

Так, две картины Netflix претендуют на “Оскар” в номинации “Лучший фильм”: “Ирландец” Мартина Скорсезе и “Брачная история” Ноа Баумбаха.

В общей сложности “Ирландец” был выдвинут на премию в 10 номинациях, “Брачная история – в шести, “Два Папы” – в троих. А первая анимационная лента Netflix под названием “Клаус” номинирована в категории “Лучший анимационный фильм”.

В категории “Лучший документальный полнометражный фильм” на награду претендуют два фильма стримингового сервиса – “Американская фабрика” и “На грани демократии”.

В категории “Лучший документальный короткометражный фильм” номинирована лента “Жизнь захватывает меня”.

Киноработы студии Disney выдвинуты на премию в 23 номинациях. В частности, в номинации попали ленты “История игрушек 4”, “Король Лев”, “Мстители: Финал”, “Звёздные войны: Скайуокер. Восход”, “Малефисента: Владычица тьмы” и другие.

Фильмы компании Sony выдвинуты в 20 номинациях. Это, в частности, ленты “Однажды в Голливуде”, “Маленькие женщины”, “Боль и слава”.

В то же время фильм “Джокер” от Warner Bros. получил наибольшее количество номинаций – 11, включая основные: “Лучший фильм”, “Лучший режиссер” и “Лучшая мужская роль”.

Церемония вручения премии “Оскар” состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.