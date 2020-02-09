Греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки станет первой в истории игр женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня.

Об этом сообщает японское издание Kyodo.

Анна Коракаки, чемпионка Игр в Рио-2016, первой возьмет в руки факел с олимпийским огнем во время церемонии зажжения 12 марта в Древней Олимпии.

После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст факел Мидзуки Ногучи, победительнице женского марафона на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Ногучи станет первым представителем Японии, который пронесет олимпийский огонь 2020 года.

Кроме того, в эстафете олимпийского огня примут участие еще двое японцев: дзюдоист Тадахиро Номура и борец Саори Йошида.

После восьмидневного греческого этапа огонь будет передан должностным лицам Токийского оргкомитета во время церемонии на стадионе Панафиней в Афинах. Последним факелоносцем на территории Греции также будет женщина – гречанка Катерина Стефаниди, которая выиграла “золото” в прыжках с шестом в Рио.

Затем олимпийский огонь специальным самолетом повезут из Греции в Японию.

Факел прибудет в Японию 20 марта.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.