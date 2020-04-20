В связи с кризисом на фоне пандемии COVID-19 стоимость барреля нефти в США впервые истории обвалилась до показателя ниже нуля и приблизилась к минус 40 долларам.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, продолжает ослаблять спрос на нефть, в то время как у производителей горючего не хватает мест для хранения всех своих избыточных баррелей нефти.

Вечером в понедельник, 20 апреля, стоимость барреля нефти West Texas Intermediate (WTI), основной марки в США, впервые в истории упала ниже 0 долларов и продолжала снижаться. В какой-то момент стоимость нефти достигла минус 37,63 доллара за баррель.

Это самые низкий показатель, который был зафиксирован с 1983 года, когда появились NYMEX фьючерсы на нефть в 1983 году — стандартные документы, которые удостоверяет обязательство приобрести нефть в определенное время и на определенных условиях в будущем, с фиксацией цен на момент выполнения обязательств сторонами контракта.

Эксперты предполагают, что это может быть частично объяснена механикой рынка, ведь продала майских фьючерсов West Texas Intermediate вот-вот истекает. Аналитик UBS Джованни Стауново, считает, что большинство инвесторов уже сосредоточено на июньском контракте. Июньский фьючерсный контракт на WTI предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 22 долларов.

По мнению экспертов, чрезвычайное давление на WTI подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу динамики спроса и предложения на рынке нефти в период пандемии. Консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует, что коммерческие запасы нефти в США достигнут рекордных максимумов к концу апреля и продолжат рост до мая. Особое беспокойство инвесторов вызывает вероятность переполнения хранилища в Кушинге, Оклахома, главном американском хабе.

Вероятность того, что некоторые производители нефти в Соединенных Штатах и ​​Канаде могут начать платить клиентам, чтобы они брали нефть с рук, растет.