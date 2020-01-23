Фестиваль-квест – это удивительное путешествие для семьи, друзей или влюбленных. Это новый формат развлечений, где вы – главный герой, раскрывает тайны Китая с помощью игр, загадок, VR-технологий.

Вас ждут 2 этажа и 2500 кв. м секретов – где Поднебесная оживает на видеостену и в фантастических локациях. Это мир мудрецов и драконов, великих изобретений, волшебных принцесс, императоров и богов!

Взрослые и детские квесты подарят вам часы приключений в поисках сокровищ императора. А на пути вас развлекать цирковое шоу, Театр Теней, мастера иллюзий, танцующие драконы и другие волшебные существа. Вы посетите школ боевых искусств, хижин астрологов, городка мастеров и на китайский ярмарка.

Здесь можно сделать подарки к счастью, научиться каллиграфии, овладеть искусством чайной церемонии, заговорить китайской и открыть в себе еще много талантов! Посмотрите фантастический Китай под куполом кинотеатра 360°, создайте новые образы в селфи-музеи и бьюти-зонах или откройте для себя романтику по-китайски!

Вас ждут лекции от знатоков Китая, настольные и интеллектуальные игры, советы мастеров фен-шую, уроки цигун. А еще здесь есть кинотеатр с лаунж-зоной, кафе с вегетарианскими блюдами, китайская ярмарка и фотозоне сквозь всю Поднебесную. А в финале вас ждет награда богов.

Раскройте тайны Поднебесной с 24 января по 16 февраля в арт-пространстве Samskara на Львовской площади, 8а. Фестиваль-квест работает с пятницы по воскресенье, с 11:00 до 21:00. Билеты от 250 грн.

Фестиваль-квест “Китай: тайны Поднебесной”

24.01-16.02

Киев Арт-пространство SAMSKARA, Львовская площадь, 8а.

Расписание: пятница-воскресенье 11: 00-21: 00.

Выходные: понедельник-четверг.

Билеты от 250 грн.

https://china.quest-fest.com