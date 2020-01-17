Об этом Добрынин сообщил на своей странице в Instagram.

Украинский теле- и радиоведущий, главный редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин, который был героем девятого сезона телешоу “Холостяк” на телеканале СТБ, решил продолжить отношения с победительницей шоу — парикмахером и блогером Дарьей Квитковой.

В пятницу, 17 января, телеведущий опубликовал фотографию, сделанную во время совместного с Квитковой путешествия на Бали. На снимке Добрынин стоит перед девушкой на колене с кольцом.

“Здесь начинается наше путешествие”, — прокомментировал он.

По словам Добрынина, Квиткова ответила на его предложение согласием.

На видео, которое опубликовала в Instagram Квиткова, видно, что девушка не ожидала такого признания. Когда она позировала на фоне экзотического пейзажа, Добрынин попросил ее обернуться, после чего стал на одно колено и сделал девушке предложение.

Стоит отметить, что за 9 сезонов телешоу только один “холостяк” в самом деле продолжил отношения с победительницей проекта и сделал ей предложение.

Справка. “Холостяк” — реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале СТБ. Шоу является украинской адаптацией американского проекта “The Bachelor”.

В каждом выпуске главный герой — “холостяк” — встречается с одной или сразу несколькими девушками. В зависимости от того, как прошла встреча, герой принимает решение о том, остается ли та или иная девушка в проекте. Количество претенденток на сердце “холостяка” уменьшается с каждым выпуском. В финале остаются только две девушки, с родителями которых “холостяк” знакомится лично, после чего решает, кто станет победительницей — той, кому герой сделает предложение руки и сердца.