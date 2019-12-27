Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.
Согласно данным национального регулятора, в пятницу за один доллар США придется заплатить 23 грн 29 копеек. Это на 4 копейки больше, чем 26 декабря (23,25 грн/доллар).
Стоит отметить, что это первый раз с начала декабря, когда гривна подешевела относительно доллара. Во все предыдущие дни месяца украинская валюта постоянно укреплялась.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,80 (на 26 декабря – 25,76 гривны).
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Как объяснял в комментарии #Буквам экономист Алексей Кущ, укрепление национальной валюты не обосновывается фундаментальными экономическими факторами и фактически снижает конкурентоспособность национальной экономики и экспортные стимулы.
Экономист подчеркивал, что сильная национальная валюта может быть в проекции сильной экономики. А сильная валюта в слабой – это искусственные факторы, которые могут быть нивелированы в среднесрочной перспективе. Укрепление может привести к потере части зарплат и сокращению бюджетных выплат.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что укрепление гривны отражает спрос на национальную валюту и не может рассматриваться исключительно как негативное явление, ведь имеет свои плюсы и минусы.
- С начала 2019 года украинские агрокомпании из-за укрепления гривны недополучили 6-7 млрд грн экспортной выручки.