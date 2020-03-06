Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

“Да ладно, этого же просто не может быть, Правительство Гончарука последние 6 месяцев рассказывало о победах в экономике с “замечательными темпами прироста ВВП”, а тут бац, первый день нового Правительства и уже по расчетам Минэкономики реальный ВВП в январе упал на 0,5 %.

Это будет первым снижением реального ВВП за последние 49 месяцев”, – написал он.

В обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины говорится, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2020 году сократился на 0,5%.

Как отмечается в обзоре, с начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.

“Как результат, в январе 2020 года уменьшение СИП составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%”, – говорится в обзоре.

По данным Минэкономики, в 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов.

“Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопившихся проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавирус (Covid-19) в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года”, – говорится в обзоре.