Узнали по одежде: Геращенко заявил, что МВД установила личности «кучки провокаторов», которые протестовали под ОПУ

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал смонтированное видео с участниками акции под Офисом президента 20 марта. Некоторых участников идентифицировали по одежке, нескольким объявлено о подозрении.

Об этом Геращенко сообщил в Facebook.

В Министерстве внутренних дел (МВД) уверены, что организаторы акции протеста в поддержку осужденного к семи годам заключения одесского активиста Сергея Стерненка, которая состоялась 20 марта в Офисом президента, заранее планировать массовые драки и столкновения со стражами порядка.

В частности, Геращенко отметил, что активисты якобы провоцировали полицейских, но они не поддавались на это во избежание физического насилия.

“Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но их попытки были напрасными… Потому, что задача которую поставили перед собой организаторы митинга была совсем другой – насилие и кровопролитие”, – подчеркнул Геращенко.

По его словам, сторонники Стерненка не планировали мирную акцию, поэтому устроили ее вечером, когда их лица было труднее установить.

“Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий – установлены и будут отвечать за свои поступки”, – добавил Геращенко.

Для подтверждения своих слов заместитель Авакова опубликовал четырехминутное видео с активными участниками протеста.

Кто оказался в списке якобы установленных лиц?

Владислав Гранецкий – Стафийчук. Задержано по ст. 208 УПК и объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, – ред.). В МВД приводят фрагмент, на котором человек кулаком разбивает двери Офиса президента. Отметим, что на видео не видно лица или иных индивидуальных черт человека, по которому можно установить его личность. Пока неизвестно, на каком основании полицейские утверждают, что это именно Владислав Гранецкий – Стафийчук.

Сергей Филимонов, глава ОО “Гонор”. В МВД продемонстрировали лишь нечеткое фото, на котором человек держит файер в руках. В ролике не указано, в чем именно подозревают активиста.

Однако сам Филимонов в Facebook сообщил, что ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК.

В материалах дела указано, что Филимонов жестами и сигналами давал указания протестующим, а затем зажег пиротехническое средство. Участники акции вроде восприняли это, как “сигнал к началу активных хулиганских действий”.

Вадим Адамов. На видео парень, которого подчиненные Авакова идентифицировали этим именем, разрисовывает окна ОПУ краской. При этом его лица четко не видно.

Роман Ратушный, глава общественной инициативы “Защитим Протасов яр”. Мужчина на видео, которого в МВД называют Романом Ратушным, передает зажженный файер другому протестующих. При этом активист в шапке, капюшоне и защитной маске. Очевидно, Ратушный идентифицировали только по глазам.

Сам активист в Facebook обвинил Геращенко в публикации его персональных данных, а также заявил, что на видео изображен неизвестный мужчина, а не он.

Алексей Билковский, представитель ОО “Гонор”. По данным Геращенко, мужчина мог быть причастным к поджогу двери ОП. Однако и в этом случае лицо протестующего на видео не видно, кроме глаз. В МВД указали, что идентифицировали его по одежде. Однако никаких ярких атрибутов не было, а людей в темной одежде на акции протеста насчитывалось более нескольких сотен.

Адвокат Маси Найем сообщил, что Билковскому объявлено о подозрении. Будут выбирать меру пресечения. Однако никаких деталей нет.

Олег Кабезкий, представитель ОО “Гонор”. В МВД утверждают, что активист якобы забрасывал файерами здание Офиса Зеленского. Похоже, его тоже идентифицировали по одежке, потому что лица не видно.

Денис Мищенко. В видео показывают, как неизвестный мужчина краской оставляет надписи на Банковой. Объяснений относительно того, каким образом идентифицировали личность активиста, нет.