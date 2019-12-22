Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины от 23 октября 2019 № 995-р.
Первый день Нового 2020 года приходится на среду, поэтому отработка понедельника и вторника (30 и 31 декабря) переносится на субботу (21 и 28 декабря).
Кроме того, Рождество Христово украинцы будут праздновать во вторник, поэтому Сочельник (6 января) граждане будут отрабатывать в субботу (11 января).
- Напомним, что Folk Ukraine приглашает провести новогодние праздники в самом сердце столицы. На гостей ждут концерты известных артистов, развлечения и фотозоне, фудкорты, праздничная ярмарка, что открывается 14 декабря, а также две самые красивые новогодние елки.