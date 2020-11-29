Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли свои истребители Typhoon для перехвата российских самолетов Ту-142 в небе над Северным морем.

Об этом сообщает Командование Королевских ВВС.

“Были перехвачены два российских самолета Ту-142 Bear F. Эти самолеты используются в противолодочных войсках и в морском патруле. Очень важно, чтобы их передвижения тщательно контролировалось во время полета вблизи воздушного пространства Великобритании”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты могут представлять опасность для других воздушных судов, поскольку сейчас воздушное пространство над Северным морем загружено.

В ведомстве добавили, что британские истребители сопровождали самолеты РФ, чтобы воспрепятствовать возможным провокациям и снизить риски. Другие страны-члены НАТО тоже поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежке.