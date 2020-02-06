Об этом сообщает китайская газета Global Times.
Медик из китайского города Ухань Ли Вэньлянь был одним из восьми врачей, которые первыми диагностировали заболевание новым коронавирусом, был инфицирован и госпитализирован. На данный момент он находится в крайне тяжелом состоянии и врачи борются за его жизнь.
Стоит отметить, что несколько часов назад появилась информация о смерти Вэньляня— тогда стало известно, что его сердце перестало биться. После медикам удалось вернуть его к жизни с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности).
Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. pic.twitter.com/UgSLSCvaDK
— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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