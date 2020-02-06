Один из восьми врачей, которые первыми диагностировали новый коронавирус, был инфицирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Медик из китайского города Ухань Ли Вэньлянь был одним из восьми врачей, которые первыми диагностировали заболевание новым коронавирусом, был инфицирован и госпитализирован. На данный момент он находится в крайне тяжелом состоянии и врачи борются за его жизнь.

Стоит отметить, что несколько часов назад появилась информация о смерти Вэньляня— тогда стало известно, что его сердце перестало биться. После медикам удалось вернуть его к жизни с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности).