Об этом сообщают #Буквы.

На фоне паники из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Сети распространяют большое количество неправдивых постов. В одном из таких постов фигурирует неизвестная женщина, которую представляют испанским медиком. Она сетует на то, что зарплаты медиков в сотни раз меньше, чем зарплаты футболистов, а также предлагает обращаться к спортсменам для изобретения лекарства от болезни.

“Даете футболистам миллион евро в месяц, а ученым 1800 евро. Сейчас ищете спасения? Попросите Роналдо и Месси, пусть они вам сейчас найдут лекарства”, — говорится в заявлении.

Соответствующий пост можно найти в переводе на английский, польский, арабский, украинский и другие языки.

حقيقة أتمنى إستيعابها pic.twitter.com/Z1XiF1xMWE — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) March 15, 2020

Однако на фото изображена не врач, а испанский политик, экономист и правовед Изабель Гарсия Техерина.

Снимок, использованный в посте, был сделан в апреле 2018 года, в то время Техерина занимала пост министра сельского хозяйства, рыболовства, продовольствия и окружающей среды Испании.

На фото она дает интервью марокканскому телеканалу МАР, в частности, комментирует успехи Марокко в сельском хозяйстве. Текст интервью опубликован на сайте местного издания maroc.ma.

Принадлежат ли слова, приведенные в постах, какому-либо медику, или же они были выдуманы автором — выяснить не удалось.