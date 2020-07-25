Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев скончался от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Ему было 48 лет.

Об этом проинформировали в Украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что вирус поразил 70 % легких Худаева. Он не смог преодолеть болезнь.

“Отошел в вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания… Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца”, – говорится в сообщении.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского “Металлиста”, в сборной он – с 2016 года. Он также работал в главной команде в 2010 году.

“От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера национальной команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье”, – сказано в сообщении.