Врач экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина Николай Корпан подтвердил, что в крови его пациента было обнаружено, что показатели наличия ртути очень высокие.

Об этом он рассказал в интервью “Украинским новынам”.

Шокин проходил лечение за пределами Украины. Он обратился за медицинской помощью, и в результате проведения обширного анализа крови на наличие тяжелых металлов, было установлено, что показатели ртути в крови были очень высокими.

“Сначала мы не поверили, потому что показатели говорили о смертельной дозе. Мы посчитали сначала, что это какая-то техническая ошибка и перепроверив подтвердилось, что именно показатель ртути в крови Виктора Шокина был на уровне 9,7 и мы начали интенсивную терапию. Позже, мы увидели, что начали проявляться симптомы, которые приводят к смерти человека, в частности, нарушения белой и красной формулы крови как у онкобольного или как при химиотерапии. Наступила анемия, потом мы увидели, что начали страдать функции печени. Из семи показателей все начали повышаться. Когда мы проверили почки, то из 5 показателей все пять также превысили рамки патологии. Поэтому, после того как мы поставили диагноз острого отравления ртутью, которая приводит к летальному исходу, мы вынуждены были прибегнуть к специальной терапии с применением специальных антидотов”, – пояснил врач.

Лечение продолжается до сих пор. Показатели ртути в крови снизились, но остаются по-прежнему высокими.

“У Виктора Шокина было две остановки сердца. Это случилось в Греции, до того, как мы начали интенсивную терапию. После того, как были проведены реанимационные меры в Греции, он приехал к нам на лечение”, – пояснил лечащий врач.

Также он рассказал, что в его практике это второй случай попытки отравления человека ртутью. В первом случае речь шла также об украинском политике, но показатели ртути были намного ниже.

Сам Шокин рассказал, что ртутью его травили не менее, чем на протяжении трех месяцев. При этом, как это было возможно – неизвестно. К примеру, ему известен случай, когда ртуть подложили в матрас, и человек, сам того не зная, дышал испарениями.

Напомним, что ранее Руди Джулиани Руди Джулиани заявил, что опубликует отчет врача о покушении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.