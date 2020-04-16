Архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий заявил, что пасхальное ночное богослужение и освящение пасок будет проводится даже в условиях карантина.

Об этом говорится в его обращении на официальном сайте епархии.

По словам священнослужителя, храмы будут открыты и каждый желающий сможет приступить к таинствам покаяния и евхаристии. Богослужения проходить будут, но прихожане должны будут выполнять карантинные меры, установленные Министерством охраны здоровья.

Архиепископ Алексий добавил, что людям, которые захотят прийти в храм и поставить свечу, смогут без проблем это сделать.

“Если христианин будет иметь желание, кроме тех, кто будет смотреть трансляции богослужения онлайн, прийти в храм, поставить свечу в частном порядке, будет ли он иметь возможность все это сделать? Мы не вправе отказать таким людям. В обращении было сказано, что службы проходить будут согласно расписанию”, – отметил священнослужитель.

Еще в объявлении епархии говорится, что для потребностей Вознесенской епархии выделено достаточное количество масок, чтобы обеспечить соблюдение норм МОЗ.

По словам архиепископа, болезни и стихийные бедствия – это следствие греховной жизни человека.

“Всякие болезни, стихийные бедствия, социальные потрясения являются следствием греховной жизни человека. Поэтому прошу всех относиться друг к другу с терпением и уважением, и проявлять заботу, и понимание”, – заявил Алексий.

“Будем благодарить Господа, который победил грех и мир, с упованием и смирением исполняя его святые заповеди. Помня, что врата ада не одолеют церковь. Войти в пасхальную радость можно, только пройдя с ним Голгофу”, – говорится в обращении архиепископа.