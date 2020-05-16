Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
“После зафиксованового очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице – в плохом смысле впечатляющая. Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них – 17 медиков”, – говорится в сообщении.
Среди заболевших:
- 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;
- 17 девушек в возрасте от 5 до 17 лет;
- 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.
В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.
Отмечается, что умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев.
На сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.
Кличко также добавил, что больше всего больных, из-за очага в интернате, зафиксировали в Дарницком районе – 87 человек. Но много случаев заболевания и в Днепровском – 16 и Деснянском – 15 районах.
- По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружено 528 новых случаев.