За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них 17 - медика.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“После зафиксованового очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице – в плохом смысле впечатляющая. Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них – 17 медиков”, – говорится в сообщении.

Среди заболевших:

106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;

17 девушек в возрасте от 5 до 17 лет;

30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Отмечается, что умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев.

На сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.

Кличко также добавил, что больше всего больных, из-за очага в интернате, зафиксировали в Дарницком районе – 87 человек. Но много случаев заболевания и в Днепровском – 16 и Деснянском – 15 районах.