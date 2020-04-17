Такие данные приводит портал IQ AIR.

Рейтинг составила компания IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решением этой проблемы. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.

Так, по состоянию на 8 часов 17 апреля индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 169 единиц при норме в 50.

По состоянию на утро Киев все еще занимает первое место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что в течение вчерашнего дня ветер был западного направления, а на вечер изменился на северо-западный. “Учитывая вышеизложенное и с учетом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева”, – говорится в сообщении.

Там также отметили, что химической и радиологической угрозы такое явление не несет.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.. Киев – 0,012 мР / час, Киевская область – в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч, м. Чернобыль – 0,023 мР / ч., на КДП Дитятки 0,02 мР / ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч.).