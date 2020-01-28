Об этом Karmagawa сообщили на своей официальной странице в Instagram с аудиторией в 0,9 млн человек.

Кто такие Karmagawa?

Karmagawa — благотворительное сообщество, собирающее средства (напрямую с помощью донатов и при продаже мерча) для последующего их распределения между несколькими десятками благотворительных организаций разной направленности, зарегистрированных во всему миру.

Заявление Karmagawa

Как сообщает агенство Reuters, в воскресенье, 26 января, в Китае ввели временный запрет на торговлю дикими животными по всей стране на рынках, в супермаркетах, ресторанах и на платформах электронной коммерции из-за вспышки коронавируса.

По мнению Karmagawa, временного запрета недостаточно. В понедельник, 27 января, Karmagawa выступили с заявлением, в котором призвали мировое сообщество обратить внимание на проблему стихийной торговли дикими животными на территории Китая, в частности — в городе Ухань.

#Буквы публикуют полный текст заявления на русском языке.

Пожалуйста, поделитесь этим срочным сообщением об эпидемии коронавируса со своими подписчиками, поскольку происхождение вируса было прослежено в зоне рынка Ухань, где живые дикие животные, такие как змеи, крысы, летучие мыши и обезьяны, продавались до того, как Китай ввел временный запрет. Но временного запрета недостаточно, мы должны использовать наши платформы социальных сетей, чтобы распространять информацию и запретить торговлю дикими животными по всему миру, так как именно это вызвало вирус SARS, унесший жизни почти 800 человек в 2003 году! SARS был 17 лет назад, и все же эти рынки делают то же самое, продавая живых диких животных в негигиеничных условиях, которые создают болезни с разрушительными последствиями для всей человеческой расы! Этот новый вирус, в котором нет вакцины, убил 82 человека с 2887 подтвержденными случаями заболевания в 15 странах, число которых выросло на 50% со вчерашнего дня, и еще 60 миллионов человек находятся под карантином с целью предотвращения дальнейшее распространения. Пожалуйста, молитесь за мир и поделитесь этим срочным сообщением со своими подписчиками и отметьте людей, знаменитостей, влиятельных лиц и средства массовой информации, которые должны это увидеть, и давайте работать вместе, чтобы навсегда запретить торговлю дикими животными, которые создают эти смертельные вирусы!

Как связаны торговля дикими животными и новый коронавирус?

Ранее #Буквы подробно рассказывали о том, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Коронавирусы – это широкое семейство вирусов, которое заражает людей. На данный момент известно только о шести таких вирусах, хотя с новым – уже семь.

Медики заявляют, что в мире постоянно обнаруживаются новые вирусы. Они “прыгают” от одного вида, где они остались незамеченными, на людей. Например, коронавирус Sars, о котором говорят Karmagawa перешел на людей от циветы — млекопитающего из семейства виверровых. Циветы чем-то схожи с кошками.

А ближневосточный респираторный синдром Mers, также упомянутый благотворителями, перешел с одногорбового верблюда.

Что касается нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV, на данный момент неизвестно, какое именно животное могло стать возбудителем вируса.

Учитывая, что часть инфицированных была на рынке морепродуктов в Ухане, ученые предполагают, что возбудитель мог быть именно там. На рынке в Ухани продается не только рыба. Также там можно было купить курицу, летучую мышь, кролика, змею. Каждый из животных мог быть переносчиком вируса.

Специфические деликатесы из Уханя

Для привлечения внимания к проблеме Karmagawa прикрепили к своему посту видео и фото, снятые в Китае. На них запечатлен рынок в Ухани, о котором идет речь, и необычные блюда местной кухни, один вид которых у неподготовленного зрителя может вызвать сильно отвращение. Речь идет, в частности, о популярных супах с мясом летучей мыши, употреблении в сыром виде еще живых мышей, мяса собак, обезьян и других животных.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.