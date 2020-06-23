Об этом сообщили на официальном сайте фестиваля.

Так, церемония вручения наград, которая проходит в начале января, состоится 28 февраля 2021 года. Ранее на эту дату анонсировали церемонию вручения премии “Оскар”, однако ее перенесли на апрель.

“Мы рады анонсировать, что 78-ая церемония вручения Золотого глобуса пройдет в воскресенье, 28 февраля 2021 года. Церемония пройдет в Калифорнии, в Беверли Хилтон”, — сообщили организаторы.

“Золотой глобус” – американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия “Золотой глобус” вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.