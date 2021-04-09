Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 6-7 апреля 2021 года.
Так, 65% опрошенных заявили, что поддерживают введение локдауна. Не поддерживают – 33%.
Стоит отметить, что с начала марта поддержка жесткого карантина среди украинцев возросла с 56 до 65%. Таких граждан относительно больше среди жителей Центра, населения старшего возраста и тех, кто боится заболеть
В ходе опроса у респондентов спросили, какие именно ограничительные меры они поддерживают в случае введения локдауна.
77% опрошенных заявили, что поддерживают закрытие ресторанов и кафе, 63% – закрытие школ, 59% – детсадов.
В то же время закрытие городского общественного транспорта не поддерживают 71% респондентов, а междугородного транспорта – 67%.
Как отмечают социологи, “за последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта”.
Кроме того, 55% опрошенных заявили, что будут больше соблюдать правила жесткого карантина, чем весной прошлого года.
В то же время 17% – сказали, что будут делать это меньше, 26% – так же.
В рамках опроса 52% респондентов выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% – не имеют таких опасений.
За здоровье своих близких и родных волнуются 83% опрошенных, не волнуются – 17%.
“За последние месяцы уровень тревожности относительно состояния своего здоровья в условиях пандемии динамично растет. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин”, – уточнили социологи.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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