Министр финансов Украины Оксана Маркарова заверила, что о секвестре государственного бюджета на 2019 года (сокращении бюджетных расходов) речь не идет.

Об этом она проинформировала во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, комментируя информацию о недовыполнении бюджета и приостановлении выплат, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Маркаровой, “все находится под контролем”.

“Хочу заверить, что все находится под контролем, и мы планово, спокойно, как и в предыдущие годы, завершим 2019 год и войдем в год 2020-й”, – заявила министр.

“Есть факторы, которые повлияли на определенное недовыполнение по доходам. Однако это недовыполнение является полностью контролированным, оно не требует никаких секвестров или других сложных слов, которыми в последние несколько дней пытаются из телевизоров внести немного паники”, – подчеркнула Маркарова.

Она заверила, что Правительство предпринимает меры, чтобы профинансировать все необходимые расходы.

“Мы предпринимаем меры, которые позволят нам профинансировать все расходы. Есть два типы расходов: защищенные и незащищенные. Что такое защищенные расходы? Это зарплаты, медикаменты, пенсии, социальные расходы, все, что касается, в том числе, безопасности и обороны и зарплат в этом секторе. Эти все расходы финансируются ритмично с начала года, с ними нет никаких проблем. И проблем не будет. Есть незащищенные расходы – закупки товаров, услуг, на которые в течение всех 11 месяцев были открыты ассигнования. 11 месяцев было достаточно для ответственных распорядителей, чтобы открыть, подавать платежки, можно было провести тендерные процедуры. Но некоторым, как всегда, не хватает времени”, – рассказала глава Минфина.

СПРАВКА. Секвестр – сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета. Обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств и тому подобное.