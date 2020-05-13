Об этом Рябошапка заявил в интервью LB.ua.

“Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу”, – отметил экс-генпрокурор.

Отвечая на вопрос относительно того, что он подразумевал, называя подозрение Порошенко “юридическим трешем” – некачественную работу ГБР или это отсутствие состава преступления, Рябошапка сказал: “Это такое качество документа, которое предусматривает и то, и другое. Документ был подготовлен следователями ГБР, оставлен в Офис генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому вернули в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчеркан. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено”.

Кроме того, бывший Генпрокурор считает похожими ситуации с подозрением Порошенко и уголовное преследование Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича.

“Такая история могла повториться. Ситуации где-то похожи. … Возможно, мало времени прошло, чтобы найти основания для привлечения к ответственности”, – отметил Рябошапка.

“Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял Президенту, по крайней мере по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не перспективны. А Венедиктова рассказывала, что Генпрокурор блокирует работу ГБР”, – резюмировал он.