Об этом Рябошапка заявил в интервью LB.ua.
“Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу”, – отметил экс-генпрокурор.
Отвечая на вопрос относительно того, что он подразумевал, называя подозрение Порошенко “юридическим трешем” – некачественную работу ГБР или это отсутствие состава преступления, Рябошапка сказал: “Это такое качество документа, которое предусматривает и то, и другое. Документ был подготовлен следователями ГБР, оставлен в Офис генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому вернули в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчеркан. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено”.
Кроме того, бывший Генпрокурор считает похожими ситуации с подозрением Порошенко и уголовное преследование Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича.
“Такая история могла повториться. Ситуации где-то похожи. … Возможно, мало времени прошло, чтобы найти основания для привлечения к ответственности”, – отметил Рябошапка.
“Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял Президенту, по крайней мере по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не перспективны. А Венедиктова рассказывала, что Генпрокурор блокирует работу ГБР”, – резюмировал он.
- Ранее Государственное бюро расследование открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины, лидером партии “Европейская солидарность” Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
- Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производствам, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.