Об этом докладывает пресс-служба ведомства в Facebook.

“С 12:00 18 марта 2020 вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов для предотвращения распространение коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что будут работать лишь железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы будут пускать одновременно группы людей не более, чем 10 человек.

“Сегодня для уменьшения очереди к железнодорожным кассам “Укрзализныця” откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны”, – указано в ведомстве.

В “Укрзализныце” напоминают, что из-за большого количества звонков телефонная линия контактного центра перегружена, поэтому для оперативного информирования пассажиров постоянно обновляется сайт, страница в Facebook и Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” прекращает осуществление международных пассажирских железнодорожных перевозок.