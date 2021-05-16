П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що провал боротьби з пандемією коронавірусу владі не вдасться звалити на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це він сказав під час виступу на форумі депутатів Львівської області, його слова наводить пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко наголосив на необхідності повного аудиту витрат мільярдів гривень з антиковідного фонду.

“Нещодавно були оприлюднені цифри Національної академії наук, які кажуть, що смертність в Україні від ковіду становить не 50, а 140 тисяч людей. 140 тисяч життів українців, які вони заплатили за вашу безпорадність, за те, що ви направляли гроші на «велике крадівництво», бо звідти течуть 20% відкатів – це злочин проти українського народу”, – заявив п’ятий президент.

Він підкреслив, що перекласти відповідальність на міністра охорони здоров’я Максима Степанова не вдасться.

“Хто такий Степанов? Його ніхто не знає і нічого від нього не залежить. І коли ви забирали гроші з ковідного фонду, Степанов тявкнути не смів. Але ви направляли гроші на «велике крадівництво», від цього в Україні помирали люди”, – сказав Порошенко.

Лідер “ЄС” вважає, що зняття Степанова з посади не буде достатньо для розв’язання питання.

“Треба зробити те, що ми вимагаємо – через парламентський контроль аудит ковідного фонду. І всіх, хто крав гроші – за ґрати, а не ваших політичних опонентів, які не соромляться вам казати правду”, – каже Порошенко.

За його словами, влада не змогла забезпечити три ключові позиції – вакцини, кисень і достатню кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус.

“Вакцини – для цього треба було заплатити влітку минулого року невелику попередню оплату. Вони тоді роздерибанили фонд і назвали себе «чемпіонами світу по коронавірусу», пообіцявши, що Україна буде в першій десятці країн по вакцинації. Щось не чую звіту про виконання ваших обіцянок. Друге – це кисень. Людей позбавили права дихати. Де вони були тоді, коли треба було займатися киснем?”, – зауважив Порошенко.

П’ятий президент переконаний, що вакцини, кисень і ліжка – це те, що точно влада здатна була забезпечити.

“Вона не тільки сама нічого не зробила, вона ще забрала кошти в місцевого самоврядування, яке намагалося в межах власних можливостей врятувати людей”, – резюмував він.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.