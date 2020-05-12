Власти китайского города Ухань, который был первым эпицентром распространения коронавируса, приняли решение провести тестирование всех жителей на COVID-19.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ от двух инсайдеров, знакомых с ситуацией.

Представители департамента охраны здоровья Уханя не предоставили комментарий по этому поводу.

Согласно документу, к которому апеллировали журналистов, до 12 мая каждый район Уханя должен был предоставить подробный план проведения тестирования на коронавирус.

О необходимости проведения повторного тестирования в городе заявили после того, как медики пересчитали количество умерших вследствие заражения коронавирусом. Оказалось, что их на 1290 человек больше, чем указывали ранее.

Согласно предварительному плану, тестирование всех жителей планируют провести за 10 дней.

Отметим, в последние недели Китай ослаблял ограничения, так как количество случаев уменьшалось.

Накануне в Ухане выявили 5 новых случаев инфекции.

Небольшая вспышка в Ухане – это первый повторный всплеск заражений после ослабления карантина 8 апреля.