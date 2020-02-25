Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти Украины приняла решение проводить температурный скрининг всех граждан, как прибывают на территорию страны.

Об этом Аваков сказал на заседании координационного совещания под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом.

По словам министра, проверку будут проводить силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения.

“Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска “Тиса” осмотрено около 1000 человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей”, – сказал Аваков.

Он добавил, что группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, и все они обеспечены необходимыми средствами защиты.

В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания – его будут отправлять на дополнительные обследования, добавили в МВД.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, по состоянию на сейчас ситуация находится “полностью под контролем” соответствующих служб в круглосуточном режиме.

“Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных”, – сказал Данилов.

Накануне в Погранслужбе сообщили, что температуру будут мерить на въезде в Украину тем, кто прибывает из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса.