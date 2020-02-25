Об этом Аваков сказал на заседании координационного совещания под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом.
По словам министра, проверку будут проводить силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения.
“Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска “Тиса” осмотрено около 1000 человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей”, – сказал Аваков.
Он добавил, что группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, и все они обеспечены необходимыми средствами защиты.
В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания – его будут отправлять на дополнительные обследования, добавили в МВД.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, по состоянию на сейчас ситуация находится “полностью под контролем” соответствующих служб в круглосуточном режиме.
“Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных”, – сказал Данилов.
Накануне в Погранслужбе сообщили, что температуру будут мерить на въезде в Украину тем, кто прибывает из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса.
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