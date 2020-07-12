Об этом сообщает The Associated Press.
Как музей всемирного наследия, “Собор Святой Софии был местом открытости, встреч и вдохновения для людей всех народов”, – говорится в письме временного генерального секретаря Иоана Саука.
Саука сказал, что статус музея был “мощным выражением” приверженности Турции интеграции и секуляризму. Он призвал Эрдогана пересмотреть решение “в интересах содействия взаимопониманию, уважению, диалогу и сотрудничеству и избеганию культивирования старой вражды и разногласий”.
ВСЦ заявляет, что в его состав входят 350 протестантских, православных и англиканских церквей, в которых около 500 миллионов верующих.
Эрдоган, мусульманин, часто использовал тему Святой Софии, чтобы заручиться поддержкой своей исламской партии. Это решение вызвало тревогу среди православных христиан и резкую критику Греции.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также заявил, что Франция “сожалеет о решении Турции относительно собора Святой Софии”.
“Необходимо сохранить целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа религиозной свободы, терпимости и разнообразия, внесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Софии должен продолжать представлять разнообразие религиозного наследия, диалога и терпимости”, – сказал он.
- Напомним, 10 июля Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей.
- Европейский союз и Греция осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть.