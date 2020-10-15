Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским "всенародный опрос" в день местных выборов, 25 октября, может повлиять на результат голосования около 10% избирателей.

Об этом написал в статье для #Букв политолог Виктор Таран.

По его мнению, указанный опрос нужен, чтобы повлиять на результаты голосования 25 октября, сагитировать тех, кто еще не определился.

Как объясняет Таран, по статистике около 20% избирателей идут на участки, не определившись до конца, за кого отдать свой голос. Из них более половины принимают решение непосредственно в кабинке, держа в руках бюллетень.

“А теперь представьте себе, как проголосуют эти украинцы, которые на входе на избирательные участки попадут под влияние манипулятивной технологии, которая называется “формирующий опрос”. Это когда к избирателю подходят люди и задают вопросы, на которые он не просто дает положительные ответы, но и непосредственно ассоциирует их с определенным кандидатом”, – отметил Таран.

В связи с этим политолог объяснил, как может выглядеть “всенародный опрос” 25 октября.

“Работает это следующим образом. В день голосования на участках будут стоять люди в накидках, которые будут ассоциироваться с Зеленским, которые по пять раз у каждого будут спрашивать, поддерживаете ли вы инициативы президента? После того, как избиратель пять раз скажете “да – поддерживаю”, “будет так, как решу я”, как думаете, за какую партию он проголосует в кабинке? При низкой явке, изменив мнение почти 10% избирателей, можно кардинально поменять результаты голосования“, – подчеркнул Таран.

Политолог также считает, что инициатива “опроса Зеленского” имеет и “более стратегические цели”.

“Этим шагом Зеленский продемонстрировал избирателям на всеукраинском уровне “лидерскую позицию”, что он и его политсила единственные, кто не только реально заботятся об украинском народе, но и интересуются его мнением. Как настоящий популист он очередной раз продемонстрировал, что только он олицетворяет интересы народа… В глазах избирателей исключительно президент будет воплощать в своих действиях веру граждан в равенство, братство и общественное благо. В будущем любое несогласие с его мнением априори будет становиться в глазах избирателей недемократических и нелегитимным”, – отметил Таран.

По его мнению, в дальнейшем 5 вопросов “всенародного опроса” могут стать основой предвыборной программы, с которой пропрезидентская партия “Слуга народа” пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду (на фоне развала монокоалиции и падения рейтингов).

“Согласитесь, ну не о падении ВВП или провальной борьбе с коронавирусом им рассказывать, или почему у учителей зарплаты не по 4000 долларов. У них должна быть для общества одна большая красивая цель. Поэтому не удивлюсь, что очень скоро мы увидим среди этих топ-5 вопросов, например, инициативу о сокращении количества депутатов… Не удивлюсь, что после местных в ближайшее время нас будут ждать – досрочные парламентские, где граждане будут голосовать за “пожизненные посадки” и “сокращение депутатов”, – написал политолог.