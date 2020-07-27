«Всеобъемлющее перемирие» на Донбассе продолжалось всего 20 минут

Covid-19 Украина

обновлено 27.07.2020 в 22:02

Всего:

65656(+807)

Болеют:

27928(+807)

Выздоровели:

36112(+305)

Умерло:

1616(+11)

22:47 Суркис уговорил Луческу остаться в «Динамо», – СМИ
22:18 Польша анонсировала выход из Стамбульской конвенции: реакция ЕС
20:53 МОЗ разделит вызовы скорой помощи на четыре категории
20:16 В Ивано-Франковске автомобиль застрял под мостом из-за значительного подтопления: фото
19:55 60% украинцев почувствовали ухудшение экономического положения, – соцопрос
19:14 Вспышка COVID-19 на ферме в Баварии: власти увеличат штрафы для предприятий до 25 тысяч евро
18:46 На востоке Турции началась антитеррористическая операция
18:38 Певица Деми Ловато показала фото с помолвки
18:16 «Хабаровск – это Украина»: Соловьев рассказал об «украинском следе» в протестах в Хабаровске
18:05 Великобритания объявила войну ожирению: анонсирован запрет рекламы фастфуда и другие меры
17:55 В Киеве двое мужчин угнали автобус
17:30 ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию из-за ухудшения ситуации с COVID-19
16:58 Илон Маск ответил Джонни Деппу на угрозы отрезать ему гениталии
16:35 В Черном море закончились учения «Sea Breeze-2020»
16:25 Под Киевом из-за вспышки африканской чумы сожгли 4 тысячи свиней
15:45 «1+1 медиа» прекращает сотрудничество с «Ланет»
15:24 Россия не считает себя гарантом прекращения огня на Донбассе
15:22 В Печерском суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса
15:09 В Киеве на карантине – общежитие КПИ и Свято-Феодосиевский монастырь
14:57 Ураган “Ханна” сильно повредил стену на границе США и Мексики
14:49 За нарушение карантина закрыли более 30 клубов
14:27 Украина вошла в ТОП-15 стран, жители которых активно интересуются БДСМ – Pornhub
14:12 Бердянск затопило после дождей
13:51 На болгарско-греческом газопроводе произошел взрыв
13:27 Шесть областей не готовы к ослаблению карантина
12:53 Боевики на Донбассе нарушили режим перемирия
12:50 Луценко призвал украинские силы к объединению
12:26 Умер основатель группы Fleetwood Mac Питер Грин
12:14 С начала месяца в Украине утонули более 200 человек
12:03 В Гослесагентстве зафиксировали вспышку COVID-19
11:46 Стало известно, когда могут назначить нового посла США в Украине
11:30 Полтавского террориста до сих пор разыскивают

«Всеобъемлющее перемирие» на Донбассе продолжалось всего 20 минут

"Всеобъемлющее" перемирие было нарушено уже через 20 минут после начала прекращения огня на Донбассе.

Понедельник, 27 июля 2020, 16:03

Об этом сообщил главнокомандующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

“К сожалению, со стороны противника в 00:20 – 00:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны объединенных сил нет”, – сказал Кравченко.

Он также сообщил, что украинские вооруженные силы не отвечали на обстрел.

Еще один обстрел зафиксировали около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады. Оккупанты с помощью ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины ПОМ.

Тем не менее главнокомандующий ОС отметил, что ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.

  • Ранее сообщалось, что на Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий началось с 00:01 понедельника, 27 июля.
Теги: Война на Донбассе, перемир'я

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться