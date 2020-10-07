Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП Украины в 2020 году на 5,5% и рост в 2021 году на 1,5%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре экономики стран Европы и Центральной Азии “COVID-19 и человеческий капитал”.

По сравнению с июньским, прогноз на 2020 год ухудшен на 2 процентных пункта, в 2021 – на 1,5 процентных пункта.

Во Всемирном банке отметили, что падение будет значительным, но внутренний спрос восстанавливается.

“Украинская экономика вошла в коронакризу более сильной и подготовленной, благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет. Падение ВВП в этом году ожидается на уровне 5,5%. Это меньше, чем во многих странах региона. Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным – 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ. Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранения макроэкономической стабильности”, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, Украине придется восстановить некоторые карантинные ограничения из-за второй волны коронавируса. Также во Всемирном банке ожидают, что реформы будут медленными.

“Украина по-прежнему рассчитывает привлечь $2,9 млрд официального финансирования (от МВФ, ВБ и ЕС) до конца года. Если выделение этих средств задержится, правительству придется или тратить меньше, или занимать больше внутри страны. В перспективе ожидается, что в 2021 году темпы роста останутся скромными и составят 1,5%, при этом рост ускорится примерно до 3,7% к 2023 году”, – говорится в обзоре Всемирного банка.

Аналитики ВБ прогнозируют, что инфляция в 2020 году ускорится до 4,8% (в 2019-м – 4,1%), а в 2021-2022 годах будет на уровне 5%. Отношение госдолга к ВВП вырастет до 62% в 2020 году (в 2019-м – 50,4%), снизится до 58,9% в 2021-м и до 56,8% в 2022-м.