Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил Украине ссуду в размере 300 миллионов долларов по проекту модернизации системы социальной поддержки населения.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Это дополнительное финансирование поможет не допустить того, чтоб около 1 миллиона украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19.

Это второе дополнительное финансирование в рамках этого проекта после того, как 30 апреля 2020 года было одобрено 150 миллионов долларов.

Прогнозы Всемирного банка показывают, что из-за эпидемии COVID-19 бедность в Украине может увеличиться на 4 процента, достигнув примерно 23 процентов к концу 2020 года.

Кроме того, по оценкам банка, 60 процентов украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности из-за вспышки COVID-19, в настоящее время не пользуются никакими существующими программами социальной защиты.

“Поддержка Всемирного банка Украине в это критическое время, направленная на защиту малоимущих и серьезно пострадавших от вспышки COVID-19, имеет значительный эффект борьбы с бедностью. Меры социальной защиты, которые будут поддержаны новым займом, помогут Правительству Украины финансировать социальные программы, направленные на предотвращение бедности около 1 миллиона украинцев”, – отметил региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи.