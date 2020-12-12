Об этом сообщила пресс-служба банка.
Это дополнительное финансирование поможет не допустить того, чтоб около 1 миллиона украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19.
Это второе дополнительное финансирование в рамках этого проекта после того, как 30 апреля 2020 года было одобрено 150 миллионов долларов.
Прогнозы Всемирного банка показывают, что из-за эпидемии COVID-19 бедность в Украине может увеличиться на 4 процента, достигнув примерно 23 процентов к концу 2020 года.
Кроме того, по оценкам банка, 60 процентов украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности из-за вспышки COVID-19, в настоящее время не пользуются никакими существующими программами социальной защиты.
“Поддержка Всемирного банка Украине в это критическое время, направленная на защиту малоимущих и серьезно пострадавших от вспышки COVID-19, имеет значительный эффект борьбы с бедностью. Меры социальной защиты, которые будут поддержаны новым займом, помогут Правительству Украины финансировать социальные программы, направленные на предотвращение бедности около 1 миллиона украинцев”, – отметил региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи.
- Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.