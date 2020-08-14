В пятницу, 14 августа, отмечают Всемирный день ящерицы, а православные христиане – Маковея.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Иране 14 августа отмечают День исламского сопротивления, в Пакистане – День независимости, а в Португалии – День рождения португальской корриды.

Всемирный день ящерицы

В мире дикой природы существует около 6263 видов ящериц. Многие из них находятся под угрозой исчезновения. Существует только два вида ядовитых ящериц. Аризонский ядозуб (Heloderma sucpectum) и мексиканский ядозуб (Heloderma horridum). Их яд не настолько мощный, чтобы убить человека, но он способен вызвать острую боль.

Как правило, в этот день защитники ящериц проводят различные информационные кампании, чтобы повысить уровень осведомленности об особенностях и стиле существования ящериц.

На сегодняшний день ящерицы расселились по всей планете, за исключением Антарктиды. Длина ящерицы может колебаться от 1,6 см до 3,35 метров. Некоторые виды могут весить до 166 кг. В зависимости от вида они живут от 1 года до 30 лет. Почти все ящерицы немые. Издавать хоть какие-то звуки может лишь ящерица Geckos.

Греки и египтяне ассоциировали ящериц со знанием, мудростью и богатством.

Православные праздники 14 августа

В этот день православные христиане вспоминают о семи мучениках Маккавеях, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елеазара.

Также в этот день церковь празднует Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Приметы на Маковея: что нельзя делать

В народе этот праздник называют “Маковея” или “Маковий”, и еще 30 лет назад в этот день украинские крестьянки выносили в огород собранный мак, чтобы его провеять.

Еще одно название – Спас на воде. Поскольку праздник переняли из языческих, то оттуда и пришла традиция на рассвете идти к воде. В эпоху христианства в этот день тоже святили воду и колодцы.

В этот день в церковь девушки и женщины несли букеты осенних цветов. К букету принимали кыпчаки (календула), бархатцы, стоны (циннии), дикий подсолнух и головки мака.

Мак имел в украинской культуре сакральное значение, как семена, защищающие от нечистой силы.

Маком осыпали дом, чтобы его обходили ведьмы.

Праздник Маковея еще называется в народе “Первый Спас”, или “Спас на воде”. Больные лихорадкой купаются в реке, потому что вода в этот день считается целебной.

Название Спас украинцы употребляют к празднику Преображения Господня, который празднуют 19 августа.

Одуванчики все еще цветут – осень будет теплой.

Розы отцвели – холода скоро наступят.

Если малина в лесу крупная – пора озимые сеять.

Какой была погода на Маковея – такой будет 28 августа.

Олени в воду заходят – в реках купаться нельзя.

Ветер на улице – зима будет холодной и снежной.

Что нельзя делать:

Кушать продукты животного происхождения (сегодня – начало поста).

Громко разговаривать, ссориться и выяснять отношения.

Заниматься уборкой или тяжелой работой.

14 августа: этот день в истории

1385 — великий князь литовский Ягайло заключил Кревскую унию с Польшей об объединении земель.

1457 — в Майнце напечатан Псалтырь — первая книга, на которой указаны имена издателей.

1619 — в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства — запрещено выращивать виноград.

1775 — по царскому повелению ликвидирована Запорожская Сечь.

1834 — в Англии введены работные дома для бедняков.

1848 — в Канаде отменено положение, по которому английский признавался единственным государственным языком.

1877 — законом впервые ограничен отстрел канадских бизонов с поездов.

1888 — американский инженер Оливер Шелленбергер патентует электрический счетчик.

1893 — полицейский префект Парижа Луи Лепин вручает первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.

1908 — в Фолкстоне (Англия) проведен первый международный конкурс красоты.

1914 – во Львове создана Главная Украинская Рада.

1935 — в США введена система социального страхования (помощи безработным).

1936 — впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.

1947 — Пакистан стал независимым государством.

1952 — французский экономист А. Сови первым использовал выражение “Третий мир” в отношении развивающихся стран.

1994 — телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.

Именинники 14 августа

1867 — Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург, публицист и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1932).

1966 — Хэлли Берри, американская киноактриса и модель, обладательница премии “Оскар”.

1979 — Денис Лебедев, российский боксёр-профессионал, чемпион мира.

1983 — Мила Кунис, американская киноактриса украинского происхождения.