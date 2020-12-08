Всемирный экономический форум, одну из крупнейших площадок для встреч лидеров политики и бизнеса, в 2021 году из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 перенесли из Швейцарии в Сингапур.

Об этом проинформировали в пресс-службе мероприятия.

С момента основания в 1971 году мероприятие традиционно проходило зимой на швейцарском горнолыжном курорте Давос, из-за чего имеет неформальное название “Давос”.

Однако в 2021 году мировые лидеры встретятся в Сингапуре. Из-за пандемии мероприятие было перенесено на май и состоится с 13 по 16 мая.

“Специальная ежегодная встреча в 2021 году в Сингапуре станет первым глобальным мероприятием для лидеров, посвященным восстановлению мира после пандемии. Это встреча соберет вместе лидеров, чтобы сосредоточить внимание на поиске решений самых насущных проблем мира”, – отметили в пресс-службе форума, уточнив, что детали будут обнародованы позже.

В сообщении подчеркивается, что “в свете текущей ситуации с COVID-19” и после тщательного анализа было решено, что “Сингапур лучше всего подходит для проведения встречи”.

Как сообщает агентство Reuters, это второй случай изменения локации форума за все время его существования. Мероприятие уже переносили в октябре этого года с локации в Давосе в центральную Швейцарию (в Люцерн).

В 2022 году форум вновь планируется провести на традиционной локации в Давосе.

Как отметили организаторы в комментарии Reuters, сейчас безопасно организовать мероприятие в Европе невозможно, в то время как Сингапур, финансовый центр Юго-Восточной Азии, показал высокую эффективность в борьбе с COVID-19.

В Сингапуре уже заверили, что будут приняты все необходимые меры безопасности: в частности, тестирование в момент прибытия, периодические тесты на антигены и отслеживание контактов.

На форуме предусмотрят “специальный виртуальный компонент”, чтобы обеспечить более широкое участие лидеров, учитывая трудности с поездками на фоне пандемии.

Город-государство Сингапур на фоне пандемии закрыл границы, тщательно отслеживал контакты и ввел суровые карантинные ограничения. Борьба Сингапура с COVID-19 была отмечена мировым сообществом.

СПРАВКА. Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная ежегодными встречами в Давосе. Форум был создан в 1971 году. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды.