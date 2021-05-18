Щорічні збори Всесвітнього економічного форуму знову перенесли. Тепер вони відбудуться в першій половині 2022 року.

Про це повідомили організатори.

“Трагічні обставини в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невпевненість з приводу нових варіантів об’єднання унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами в тому запланованому масштабі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наступні щорічні збори відбудуться в першій половині 2022 року. Остаточне місце і дата будуть визначені на основі оцінки ситуації пізніше цього літа.

ДОВІДКА. Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – швейцарська неурядова організація, найбільш відома щорічними зустрічами в Давосі. Форум був створений у 1971 році. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Предметом обговорення є найбільш гострі світові проблеми, включаючи охорону здоров’я та охорону навколишнього середовища.