Рішення було оголошено експертами в режимі онлайн – трансляція відбулась в середу, 5 травня.
На думку організаторів конгресу, препарат Moderna є також “Найкращою новою технологією/платформою вакцини”. У цій категорії він випередив вакцини BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech і GeneOne Life Science.
“Дуже високу оцінку” отримала вакцина американської та німецької компаній Pfizer/BioNTech.
У шорт-лист потрапили AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, російський “Спутник V” і вакцина для тварин Zoetis.
На сайті та у соцмережах Moderna про перемогу поки не повідомляють.
Довідка. World Vaccine Congress Washington – провідний глобальний конгрес з вакцин. Він проводиться понад 20 років. Раніше захід щорічно проходив у Вашингтоні.
- Раніше повідомлялося, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 Moderna може зберігатися в холодильнику на два місяці довше, ніж очікувалося.