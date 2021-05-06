На Всесвітньому конгресі вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат компанії Moderna і Національного інституту здоров'я США (NIH) визнали найкращою вакциною проти COVID-19.

Рішення було оголошено експертами в режимі онлайн – трансляція відбулась в середу, 5 травня.

На думку організаторів конгресу, препарат Moderna є також “Найкращою новою технологією/платформою вакцини”. У цій категорії він випередив вакцини BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech і GeneOne Life Science.

“Дуже високу оцінку” отримала вакцина американської та німецької компаній Pfizer/BioNTech.

У шорт-лист потрапили AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, російський “Спутник V” і вакцина для тварин Zoetis.

На сайті та у соцмережах Moderna про перемогу поки не повідомляють.

Довідка. World Vaccine Congress Washington – провідний глобальний конгрес з вакцин. Він проводиться понад 20 років. Раніше захід щорічно проходив у Вашингтоні.