Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Уточняется, что уроки будут проводить 40 педагогов.

При этом для каждого класса закреплен отдельный телеканал. Помимо того, занятия также будут транслировать на Youtube министерства.

Онлайн-школа будет работать до окончания карантина. Уроки будут начинаться каждый день в 10:00.

“Домашнюю работу будут задавать по наиболее распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников будут в описании под видео, – говорится в сообщении министерства”, – сказано в сообщении.