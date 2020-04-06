Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Уточняется, что уроки будут проводить 40 педагогов.
При этом для каждого класса закреплен отдельный телеканал. Помимо того, занятия также будут транслировать на Youtube министерства.
Онлайн-школа будет работать до окончания карантина. Уроки будут начинаться каждый день в 10:00.
“Домашнюю работу будут задавать по наиболее распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников будут в описании под видео, – говорится в сообщении министерства”, – сказано в сообщении.
- 30 марта Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект “Всеукраинская школа онлайн”.