Об этом сообщили в гуманистическом движении UAnimals, который является организатором мероприятия.

Отмечается, что всеукраинский марш за животных ежегодно объединяет тысячи людей, которые выступают за цирк без животных, запрет меховых ферм, притравочних станций, дельфинариев, а также за спасение животных от жестокого обращения. В этом году, из-за эпидемии и карантина событие оказалось под угрозой срыва.

“В 2020 году мы не можем собраться на главных площадях своих городов и осознаем полную ответственность за здоровье участников и участниц акций. Впрочем, жестокость не знает карантина, а значит борьба продолжается. В этом году мы проведем событие в инновационном формате и докажем, что ни один карантин не способен поставить на паузу борьбу за спасение животных”, – пояснил основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Мероприятие в онлайн-формате пройдет в сотрудничестве с командой первого украинского AI-приложения ReFace, которое возглавило топ американского AppStore, опередив Tik Tok, Netflix и Amazon. С его помощью пользователь может синтезировать видео с помощью искусственных нейронных сетей и разместить свое селфи в любом видео или GIF за считанные секунды.

Как принять участие?

Для участия в виртуальном марше за животных участникам нужно зайти на сайт UAnimals и загрузить собственную фотографию.

3 октября в 12:00 на сайте и странице UAnimals в Facebook стартует прямой эфир с марша с участием желающих, который состоится благодаря искусственному интеллекту и технологии face-swap. Кроме того, в самом приложении Reface пользователи смогут загрузить собственный эпизод из события.