Про це повідомляється на сайті організації.

“Конгрес УЄФА твердо переконаний в тому, що закрита “Суперліга” суперечить самій ідеї європейськості – ідеї єдності, відкритості, взаємодопомоги і верховенства спортивних цінностей”, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що клуби-змовники відверто не бачать, що свого сьогоднішнього статусу вони досягли не в ізоляції, але в рамках динамічної європейської системи, в якій великі, середні та малі клуби внесли загальний внесок в успіхи і невдачі кожного.

Раніше повідомлялося, що 12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА. Про приєднання до Суперліги офіційно оголосили англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”. У новому турнірі планується участь 20 команд, 15 з них будуть виступати на постійній основі.

У Суперлізі відмовилися брати участь французький “Парі Сен-Жермен”, німецькі “Баварія” і “Боруссія” з Дортмунда, португальський клуб “Порту”.