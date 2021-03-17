Адвокат Игорь Головань заявил, что все лица, причастные к организации политического преследования пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, рано или поздно понесут за это ответственность.

Об этом он сказали во время брифинга.

Как сообщает Головань, правоохранительные органы во исполнение судебных решений были вынуждены возобновить производство по заведомо ложные сообщения о преступлении, а также против силовиков ГБР, которые организовали штурм музея Гончара.

По его словам, Офис Генерального прокурора 12 марта зарегистрировал уголовное производство по факту нарушения прав адвокатов во время штурма Музея Гончара.

“Речь идет о том, когда происходил позорный штурм Музея Гончара где выставлялась коллекция картин супруги Порошенко, и там были нарушения закона. По факту нарушения прав адвокатов решением коллегии судей судебной палаты Киевского апелляционного суда было зарегистрировано Офисом Генерального прокурора это уголовное производство”, – говорит Головань.

Новиков, в свою очередь, призвал всех, кого власти пытаются привлечь к незаконному преследованию лидера оппозиционной партии Порошенко, помнить об ответственности.

Он отметил, что в Офисе Зеленского не прекращаются регулярные совещания с силовиками, где ставятся задачи по преследованию Петра Порошенко.

“По нашей информации традиция еженедельных встреч в Офисе президента с силовиками на тему” давайте что-то сделаем с Порошенко “не прекратилась. Существует экспертиза НАБУ голоса Романа Трубы о том, что его голос на тех знаменитых “пленках Трубы” настоящий. Совершенно очевидно, что сейчас ищутся новые исполнители, которым будет поручено подписывать, ломать двери, нарушать закон и так далее “, – говорит адвокат.

Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Ранее Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.

26 июня, спустя месяц после инцидента, выставка открылась снова.

Стоит отметить, что на выставке были выставлены пустые рамки, в которых изначально находились оригиналы таможенных документов на картины. Эти документы сотрудники ГБР изъяли во время обысков.