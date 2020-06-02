Об этом сообщила пресс-служба компании.

“С 1 июня все отделения “Укрпочты” по всей Украине уже работают по обычному докарантинному графику. Во всех отделениях и в дальнейшем будут действовать те же правила обслуживания и соблюдения усиленных сантиарних норм, что и раньше: клиенты и работники должны носить средства личной защиты, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию “, – говорится в сообщении.

Отмечается, что услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений остаются бесплатными до 3 июня, в дальнейшем будут рассчитываться по стандартному тарифу. Все заказные отправления почтальоны будут вручать лично.

Также восстановлена плата за доставку денежных переводов “С карты домой”.

При этом, “Укрпочта” продолжила возможность обслуживания на дому через почтальонов компании, с помощью которых можно получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод “С карты домой”, заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из Интернет-магазинов.

Кроме того, “Укрпочта” продолжает бесплатно доставлять лекарства по всей Украине. Всего за период карантина компания осуществила около 20 тыс. поставок лекарственных средств.