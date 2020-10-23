Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко представил новый гимн своей политсилы и клип на него.

Ролик опубликован на YouTube-канале политика.

Ляшко в ролике выступает супергероем, который спасает мир.

“Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на вила. Не припиняй! Завжди йди до мети”, – поет лидер “Радикальной партии”.

В комментариях под публикацией клипа в соцсети Instagram пользователи разделились в оценке творчества Ляшко. Некоторые восхищались новой песней, а некоторые начали смеяться, сравнивая политика с певцами Олегом Винником и Михаилом Поплавским.