Ролик опубликован на YouTube-канале политика.
Ляшко в ролике выступает супергероем, который спасает мир.
“Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на вила. Не припиняй! Завжди йди до мети”, – поет лидер “Радикальной партии”.
В комментариях под публикацией клипа в соцсети Instagram пользователи разделились в оценке творчества Ляшко. Некоторые восхищались новой песней, а некоторые начали смеяться, сравнивая политика с певцами Олегом Винником и Михаилом Поплавским.
- Напомним, 23 мая в Киеве обнаружили застреленным народного депутата Украины Валерия Давиденко (группа “Довира”). В связи с этим на 208-м округе Черниговской области проведут довыборы.
- На XXVII съезде “Радикальной партии” приняли решение об участии РПЛ в местных выборах и выдвинули Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208 округу.