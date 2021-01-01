В нынешнем видеообращении Владимир Зеленский рассказывал детям об итогах года, дети же пожелали каждому украинцу по собаке, а стране — мира.

Об этом сообщают #Буквы.

В этом году поздравление президента длилось 14 минут и было оформлено в виде своеобразной сценки: президент заходит в зал, где его уже ждут несколько десятков детей, и рассказывает им об итогах года: пандемии, ситуации на Донбассе, кредитах для бизнеса, возвращении нацгвардейца Виталия Маркива и прочем.

При этом глава государства нарочито неоднократно подчеркивал, что его обращение отличается от традиционных обращений лидеров государства, а внимание сосредоточивал преимущественно на положительных моментах.

В конце ролика слово передали детям: им предложили озвучить свои желания. Один из присутствующих мальчиков поднялся на трибуну и пожелал всем здоровья. Другие дети говорили об игрушках и конфетах, кто-то желал украинцам счастья, а преступникам — наказания, кто-то — быстрого преодоления эпидемии.

“Пусть всем украинцам родители купят собаку”, — пожелал один из мальчиков.

Примечательно, что в этом году один из нардепов президентской фракции “Слуги народа” оказался в эпицентре скандала, предложив продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.