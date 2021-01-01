Об этом сообщают #Буквы.
В этом году поздравление президента длилось 14 минут и было оформлено в виде своеобразной сценки: президент заходит в зал, где его уже ждут несколько десятков детей, и рассказывает им об итогах года: пандемии, ситуации на Донбассе, кредитах для бизнеса, возвращении нацгвардейца Виталия Маркива и прочем.
При этом глава государства нарочито неоднократно подчеркивал, что его обращение отличается от традиционных обращений лидеров государства, а внимание сосредоточивал преимущественно на положительных моментах.
В конце ролика слово передали детям: им предложили озвучить свои желания. Один из присутствующих мальчиков поднялся на трибуну и пожелал всем здоровья. Другие дети говорили об игрушках и конфетах, кто-то желал украинцам счастья, а преступникам — наказания, кто-то — быстрого преодоления эпидемии.
“Пусть всем украинцам родители купят собаку”, — пожелал один из мальчиков.
Примечательно, что в этом году один из нардепов президентской фракции “Слуги народа” оказался в эпицентре скандала, предложив продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Народный депутат от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар уже прокомментировала это видеообращение. Она обвинила президента в манипуляциях и осудила использование детей в видеоролике.
“Манипуляции всегда. Дети как декорация для эмоционального восприятия. Сериал форевер. С неким “сказочным визионером”, хорошо оттренированным голосом рассказывающим о гуманистических ценностях… Это сказка, которая так отличается от реальности с Ермаком и лоббированием московских интересов, с коррупцией имени Комарницкого и многих, кто заносит кэш на Банковую. С ручным управлением силовыми структурами и попыткой взять под контроль судебную ветвь власти. С откатами под 30 процентов на “Большом строительстве”…”, — написала она.
“Верю, что за следующий год у нас, украинцев, еще больше откроются глаза. И с нами перестанут наконец говорить как с шестилетними детьми. Потому что мы — нация, которая стала взрослой с 2014… и которая заплатила за эту взрослость. И у которой именно поэтому все будет хорошо”, — добавила она.
Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за час до его трансляции на телеканалах.
- В прошлом году Зеленский поздравил украинцев с новогодними праздниками вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками. В своем обращении президент говорил о различиях между украинцами, которые не имеют значения, и об общих чертах, которые должны научить их жить вместе и уважать друг друга. Смотреть — здесь.