Об этом сообщает американская газета The Washighton Post.
Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался.
Семья Джорджа Флойда заказала проведение независимого вскрытия. В понедельник адвокаты семьи сообщили, что вскрытие показало, что причиной смерти мужчины было “удушение от постоянного давления”.
Полученные данные отличаются от результатов предварительного вскрытия, проведенного медицинским экспертом округа Хеннепин. Эксперт не обнаружил признаков травматической асфиксии и пришел к выводу, что смерть Флойда была вызвана “совокупными последствиями того, что г-н Флойд задерживался полицией, состоянием его здоровья и потенциальными интоксикантами в его организме”.
Медицинский эксперт Майкл Баден на пресс-конференции объявил, что, в соответствии с результатами независимого вскрытия, никакие медицинские фактор не способствовали смерти Флойда. Следовательно, причиной смерти было убийство.
Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойда, сообщил, что попытки реанимировать мужчину в машине “скорой”, которая его доставила в больницу, не были успешными.
“Полицейские убили его, опираясь колено на его шею в течение почти девяти минут и двумя коленями на спину, сжимая его легкие. По сути, Джордж умер, потому что ему нужно было дышать”, — сказал Крамп.
На основании судмедэкспертизы семья Флойда хочет добиться переквалификации обвинения в убийство первой степени.
Под убийством первой степени понимается убийство, которое является умышленным и преднамеренным, совершенным со злым умыслом. Других офицеров, присутствовавших при задержании Флойда, также намерены привлечь к ответственности.
Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.
- В поддержку протестующих выступили 44-й президент США Барак Обама, а также первый темнокожий пилот “Формулы-1” Льюис Хэмилтон.