Независимое вскрытие подтвердило, что темнокожий мужчина Джордж Флойд, погибший после жестокого задержания белыми полицейскими, умер от удушения.

Об этом сообщает американская газета The Washighton Post.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался.

Семья Джорджа Флойда заказала проведение независимого вскрытия. В понедельник адвокаты семьи сообщили, что вскрытие показало, что причиной смерти мужчины было “удушение от постоянного давления”.