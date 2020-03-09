Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, британский FTSE 100 упал до 8,8 %, общеевропейский Stoxx 600 — до 7 %.

Европейский нефтегазовый индекс .SXEP упал на 13 % после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией из-за снижения официальной цены продажи и намеченных планов по увеличению добычи нефти в следующем месяце.

Все европейские подсекторы оказались в минусе: майнеры .SXEP, автопроизводители .SXAP, банки .SX7P и страховые компании .SXIP упали на 6–8 %.

Оборонные отрасли, считающиеся более безопасными в период экономической неопределенности, также понесли небольшие потери.

Индекс “голубых фишек” Италии .FTMIB потерял 9 %, самый высокий показатель среди региональных индексов. Правительство обязалось выделить около 7,5 млрд евро (8,55 млрд долларов) на меры “по оказанию помощи экономике”, которая уже находится на грани рецессии.