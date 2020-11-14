Ивано-Франковский городской совет, чтобы обойти карантин выходного дня, до конца ноября сделала субботу и воскресенье рабочими днями.

Такое решение принял исполнительный комитет горсовета Ивано-Франковска.

“Объявить до 30 ноября на территории Ивано-Франковской городской территориальной общины рабочими днями выходные дни, субботу и воскресенье, для субъектов хозяйствования…”, – говорится в решении исполнительного комитета.

В частности, субботу и воскресенье сделали рабочими для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков.